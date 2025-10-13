Понедельник, 13 октября, 2025
Медицина

Мир сузился до боли в шее и отчаяния в сердце: в ОКБ помогли мужчине с цервикальной дистонией

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от freepik

В Рязанской ОКБ помогли мужчине с цервикальной дистонией. Историю пациента рассказали в медучреждении.

Всё началось в июле 2023 года. Сквозняк, резкий поворот, и всё: «голова пациента больше ему не подчинялась».

«При малейшей нагрузке я с трудом мог удерживать прямо, пока не начал помогать себе руками. Насильственные повороты головы, постоянная боль, странные взгляды окружающих и чувство беспомощности. Мир сузился до боли в шее и отчаяния в сердце. Спустя некоторое время я решил обратиться в ОКБ», — рассказывает мужчина.

В больнице провели осмотр, поставили диагноз — цервикальная дистония. Заведующая неврологического отделения Ирина Баринова рассказала рассказала пациенту о его состоянии, подробно описала диагноз. Началась борьба с болезнью.

Назначили ботулинотерапию. Шаг за шагом, день за днём становилось всё лучше.

«Голова уже держится без помощи рук, боли становится всё меньше. Хочу выразить огромную благодарность врачам ОКБ, которые вернули мне веру в себя!», — благодарит мужчина.

