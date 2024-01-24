Минздрав прокомментировал отсутствие жизненно важных лекарств в онкодиспансере

Минздрав Рязанской области ответил на жалобы рязанцев на отсутствие жизненно важных препаратов в онкодиспансере.

Лекарственного препарата Апалутамид в настоящее время на остатках нет, в наличии имеется аналогичный препарат Энзалутамид в аптечной сети «Рязань-Фармация». При необходимости организуется перемещение лекарственного препарата Энзалутамид для льготной категории граждан, нуждающихся в данном препарате. Кроме того, для бесперебойного обеспечения граждан министерство закупит препараты Энзалутамид и Апалутамид.

Напомним, жалобы на отсутствие препаратов появились в СМИ 24 января. Пациенты сообщали об отсутствии лекарств для лечения опухолей — Энзалутамида и Апалутамида.