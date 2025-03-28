Минздрав прокомментировал нехватку врачей в Касимовской больнице

Министерство здравоохранения Рязанской области дало комментарий после вопроса о нехватке врачей в Касимовской больнице.

На странице администрации муниципального округа ВКонтакте пользователь соцсети написал:

«Особенно заметно по Касимовской ЦРБ! Нет даже детских педиатров. Все обращаются к платным врачам. Даже для того чтобы вызвать на дом. О роддоме я вообще молчу».

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Минздрав ответил:

«К сожалению, наблюдаем острую нехватку специалистов-педиатров в поликлинике. Для их привлечения принимаем все необходимые меры: увеличено количество мест по целевым направлениям в Рязанском колледже и РязГМУ, больница постоянно участвует в ярмарке вакансий, информацию о необходимых специалистах обновляют на сайте лечебного учреждения. Мы приглашаем желающих присоединиться к нашему коллективу».