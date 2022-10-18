Минздрав попросили добавить в ОМС хирургическое лечение ожирения

Всероссийский союз пациентов (ВСП) обратился в Минздрав с просьбой обеспечить пациентам с ожирением доступ к хирургическому лечению по ОМС, следует из письма, имеющегося в распоряжении «Известий».
Если консервативные методы лечения не помогают, могут быть использованы хирургические, считают в союзе. Речь идет о бариатрических операциях, которые позволяют добиться стойкого снижения массы тела и предотвратить развитие ассоциированных с ним осложнений и заболеваний.
При этом квота в рамках высокотехнологичной медицинской помощи составляет порядка 500 операций в год на всю страну.
В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования ВСП ответили, что хирургическое лечение ожирения может войти в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи с 2024 года, если будут пройдены все необходимые процедуры. В частности, необходимо «рассмотреть детальное финансово-экономическое обоснование» предложений, отметили в фонде.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Лишние весы: хирургическое лечение ожирения просят добавить в ОМС
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