9.7 C
Рязань
Среда, 15 сентября, 2021
На главнуюНовости РязаниНовости медицины
Новости РязаниНовости медицины

Минздрав объяснил появление очередей в детской поликлинике № 2

7info
Минздрав объяснил появление очередей в детской поликлинике № 2
Изображение Myriam Zilles с сайта Pixabay

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Министерство здравоохранения Рязанской области ответило на жалобу н большие очереди в детской поликлинике № 2 в Рязани. Комментарий размещён на странице губернатора Николая Любимова.

Названы несколько причин возникновения очередей. В Рязани отмечается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ. Кроме того, в сентябре многим детям нужны медицинские справки для занятий в спортивных секциях. В детских садах не принимают справку о состоянии здоровья, если она выдана частной клиникой для исключения покупки документа.

Минздрав отметил, что руководство клиники принимает все меры для улучшения ситуации. В частности, привлекает к работе ординаторов РязГМУ.

— Медпомощь оказывается всем обратившимся в полной мере, — говорится в сообщении.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,623ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать
Последние новости
Новости Рязани

Ефремов рассказал о «трещине в жизни» перед смертельным ДТП

Новости мира

Лихач на «приоре» насмерть сбил водителя такси и покалечил пассажира

Власть

Экс-мэр Рязани Булеков возглавил Московский кооперативный техникум

Новости Рязани

Отменён оправдательный приговор в отношении возможного заказчика убийства рязанского бизнесмена

Новости Рязани

В Рязанской области выявлен ещё 101 случай заражения коронавирусом

Новости мира

Клиенты ВТБ в Центральном федеральном округе увеличили спрос на ипотеку на 18%

Новости Рязани

Рязанцы приняли участие в финале Всероссийского конкурса «АгроНТИ 2021»

Новости Рязани

В России изменят правила назначения пособий на детей 3-7 лет

Новости мира

Мать сажала детей на цепь, чтобы экономить на еде и посылать деньги зэку в СИЗО

Новости Рязани

В Рязани произошло массовое отключение холодной воды

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]