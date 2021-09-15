Минздрав объяснил появление очередей в детской поликлинике № 2

Министерство здравоохранения Рязанской области ответило на жалобу н большие очереди в детской поликлинике № 2 в Рязани. Комментарий размещён на странице губернатора Николая Любимова.

Названы несколько причин возникновения очередей. В Рязани отмечается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ. Кроме того, в сентябре многим детям нужны медицинские справки для занятий в спортивных секциях. В детских садах не принимают справку о состоянии здоровья, если она выдана частной клиникой для исключения покупки документа.

Минздрав отметил, что руководство клиники принимает все меры для улучшения ситуации. В частности, привлекает к работе ординаторов РязГМУ.