Минздрав: число пациентов с коронавирусом в рязанской ОКБ за последние три дня выросло втрое

В рязанской ОКБ количество пациентов с COVID-19 за последние три дня увеличилось втрое, сообщает региональный Минздрав.

«В городской поликлинике ОКБ отмечен скачкообразный рост заболевших: за три дня количество пациентов с положительными мазками ПЦР увеличилось в три раза», — сказано в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, такая динамика связана с новым омикрон-штаммом коронавируса.

Главный врач ОКБ Андрей Карпунин заявил, что «омикрон» протекает преимущественно легко для вакцинированных. На ранних стадиях ковида рекомендуются противовирусные препараты, обильное питье, контроль температуры тела.

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Среди людей, находящихся в группе риска, Карпунин выделил пациентов, имеющих хронические заболевания, сахарный диабет, ожирение, тех, кто не вакцинирован.