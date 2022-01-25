Минздрав: число пациентов с коронавирусом в рязанской ОКБ за последние три дня выросло втрое

В рязанской ОКБ количество пациентов с COVID-19 за последние три дня увеличилось втрое, сообщает региональный Минздрав.
Как отмечают в ведомстве, такая динамика связана с новым омикрон-штаммом коронавируса.
Главный врач ОКБ Андрей Карпунин заявил, что «омикрон» протекает преимущественно легко для вакцинированных. На ранних стадиях ковида рекомендуются противовирусные препараты, обильное питье, контроль температуры тела.
Среди людей, находящихся в группе риска, Карпунин выделил пациентов, имеющих хронические заболевания, сахарный диабет, ожирение, тех, кто не вакцинирован.