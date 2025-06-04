Мину от миномета времен Великой Отечественной войны нашли в Рязанской области

В поселке Чучково Рязанской области нашли мину от миномета. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Рязанской области.

Во время земляных работ местный житель нашел боеприпас. На место выехали сотрудники ОМОН «Вятич» регионального Управления Росгвардии. Специалисты обследовали боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Находка оказалась миной 50-мм от ротного миномета образца 1938 года. На корпусе мины есть следы сильной коррозии. Взрывчатые вещества в боеприпасе не обнаружены, поэтому опасности для окружающих не представляла.

Находку передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. При обнаружении подозрительных предметов не трогайте их, сразу обращайтесь в экстренные службы.