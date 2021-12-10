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Пятница, 10 декабря, 2021
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Минтруд разъяснил, в каких случаях работнику оплачивают учебный отпуск

7info7

Министерство труда и социальной защиты РФ разъяснило россиянам, в каком случае работник может получить дополнительный оплачиваемый отпуск. Информация появилась в официальном аккаунте ведомства.

Рассчитывать на оплачиваемый учебный отпуск сотрудник может в том случае, если самостоятельно поступил или направлен работодателем на обучение по программам общего, среднего и высшего профессионального образования. Учитывается также обучение в магистратуре, аспирантуре и ординатуре.

Важно отметить, что у учреждений должна быть государственная аккредитация. Учиться можно также и на заочной и очно-заочной формах.

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Гарантии и компенсации сотрудникам, которые совмещают учёбу и работу, предоставляются работодателем только при получении образования соответствующего уровня впервые. Поэтому если у человека уже есть диплом бакалавра, он не сможет получить оплачиваемый отпуск при обучении на бакалавриате.

Чтобы получить отпуск, нужно написать заявление и предоставить справку из учебного заведения. Продолжительность отпуска зависит от уровля образования. Оплата рассчитывается с учётом средней зарплаты сотрудника за последнй год.

Работодатель не должен отказывать сотруднику в предоставлении отпуска, если тот имеет на него право.

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