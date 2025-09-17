Минтруд рассмотрит инициативу об увеличении отпуска до 35 дней

Министерство труда и социальной защиты РФ готово рассмотреть законопроект об увеличении ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней. Об этом сообщил министр Антон Котяков, отвечая на вопрос ТАСС на Всероссийской неделе охраны труда.

Котяков отметил, что ведомство изучит все аспекты предложения, когда оно будет внесено на рассмотрение в правительство.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков рассказал, что его фракция готовит инициативу, которая предусматривает увеличение отпуска. По его словам, это необходимо для работников всех возрастов, а не только для граждан предпенсионного возраста.