Минтруд предложил вариант индексации пенсий на 2023–2025 годы

Власти оценили темпы индексации страховых пенсий для неработающих пенсионеров на ближайшую трёхлетку. Это следует из данных Министерства труда. Число получателей пенсий сократится за 3 года на полмиллиона человек.

Параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшие три года разработал Минтруд. В среднем она будет увеличиваться на 6,8% в год. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект бюджета ПФР на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. Федеральный трансферт в бюджет Пенсионного фонда вырастет до 5 трлн рублей в год.

По проекту министерства, в 2023-25 годах страховые пенсии могут проиндексировать таким образом:

с 1 января 2023 года — на 6,8%;

с 1 января 2024 года — на 6,1%;

с 1 февраля 2025 года — на 4%;

с 1 апреля 2025 года — на 3,6%.

Фиксированная выплата к страховой пенсии в 2023 году она достигнет 7711 рублей, в 2024 — 8182, в 2025 — 8509 рублей.

Индексация в ближайшую трёхлетку не затронет работающих пенсионеров.