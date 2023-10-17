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Минтруд обнаружил 663 тыс. неформально работающих россиян

7info

Минтруд по итогам 2022 года выявил 663 тыс. россиян, которые работали неофициально. Это следует из доклада ведомства, пишут «Известия».

Для борьбы с серой занятостью министерство планирует проанализировать варианты стимулирования компаний к снижению неформальных трудовых отношений по высокорисковым (в отношении возникновения теневой занятости) отраслям. Также Минтруд рассматривает возможность создания общедоступного реестра работодателей, у которых были обнаружены факты нелегальной занятости.

С учетом ограниченного инструментария и трудностей выявления, почти 700 тыс. человек — это неплохой показатель, считает заместитель гендиректора Центра стратегических разработок (ЦСР), директор Центра регуляторной политики Екатерина Папченкова.

В РФ всегда были смешанные формы занятости: сотрудники могут быть оформлены официально, при этом получать зарплату и на карточку, и в конвертах, сказал профессор Департамента психологии и развития человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. Учитывая увеличение стоимости заемных средств для бизнеса, экономия на официальных зарплатах продолжит оставаться одним из незаконных способов снижения издержек, отметил он.

В сентябре стало известно, что Минтруд станет оценивать число россиян, занятых в теневом секторе. Регионам установят KPI по легализации работающих в серую. За три года планируется обелить 30% нелегально работающих граждан.

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