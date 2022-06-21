Минтруд: количество безработных в России растёт

Число официально зарегистрированных безработных в стране в июне оказалось выше среднего показателя за последние месяцы. Об этом рассказал на заседании комитета СФ по соцполитике глава Минтруда, — пишет РБК.

Точных цифр о росте безработицы Антон Котяков не назвал. По словам министра, с 1 марта по 1 июня в стране регистрировали 660-680 тысяч новых безработных в месяц.

Министр оценил эти показатели в целом как очень низкие для отечественной экономики, однако отметил определённую напряжённость на рынке труда.