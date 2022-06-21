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Вторник, 21 июня, 2022

Минтруд: количество безработных в России растёт

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Татьяна Проводина

Минтруд: количество безработных в России растёт

Business фото создан(а) gpointstudio - ru.freepik.com

Число официально зарегистрированных безработных в стране в июне оказалось выше среднего показателя за последние месяцы. Об этом рассказал на заседании комитета СФ по соцполитике глава Минтруда, — пишет РБК.

Точных цифр о росте безработицы Антон Котяков не назвал. По словам министра, с 1 марта по 1 июня в стране регистрировали 660-680 тысяч новых безработных в месяц.

Министр оценил эти показатели в целом как очень низкие для отечественной экономики, однако отметил определённую напряжённость на рынке труда.

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