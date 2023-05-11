Четверг, 11 мая, 2023

Минтранс Рязанской области: Разработка ПСД на мост-дублёр через Оку начнётся в ближайшее время

Татьяна Проводина
Фото из группы Минтранс Рязанской области ВКонтакте

Минтранс Рязанской области определил место под строительство моста-дублёра через реку Оку. Разработка проектно-сметной документации начнётся в ближайшее время, – пишет издательство «Пресса».

Министр транспорта региона Павел Супрун встретился на местах с жителями деревни Зубенки и села Дядьково Рязанского района. Об этом сообщается в группе министерства ВКонтакте.

Дорогу по улице Центральной в селе Дядьково планируется реконструировать. При этом глава минтранса пообещал учесть при проектировании пожелания жителей по устройству съездов к жилым домам и обустройству пешеходных переходов.

В Зубенках обсудили ремонт местной дороги. Капитального ремонта требует участок от населённого пункта до пересечения с региональной дорогой. Объект будет включён в предварительный перечень объектов на 2025 год.

Минтранс Рязанской области: Разработка ПСД на мост-дублёр через Оку начнётся в ближайшее время

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