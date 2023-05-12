Минтранс рассказал о ходе реконструкции проезда Шабулина в Рязани

В Рязани в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается реконструкция проезда Шабулина. Ход выполнения работ 12 мая проверил руководитель областного Минтранса Павел Супрун. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

На участке ведутся работы по переустройству водопровода, канализации и контактной сети. Специалисты устанавливают новые опоры освещения, бортовой камень и подготавливают основание под укладку тротуарной плитки. Работы ведутся по графику.

Павел Супрун отметил важность своевременной поставки строительных материалов, санитарного состояния на объекте и соблюдения сроков производства работ.

Контракт на реконструкцию проезда Шабулина двухлетний, полностью завершатся работы в 3 квартале 2024 года. В текущем дорожно-строительном сезоне помимо переустройства коммуникаций, ливневой канализации и контактной сети запланированы работы по уширению проезжей части и укладке нижних слоев из асфальтобетона на участке от Московского шоссе до сквера завода Красное знамя.

В следующем году согласно плану подрядчик уложит дорожное покрытие на всем протяжении объекта, выполнит обустройство дороги, а также устроит освещение, тротуары и велодорожки.

До момента завершения реконструкции дорожное покрытие на месте производства работ будет поддерживаться в проезжем состоянии.