Среда, 24 сентября, 2025
12.4 C
Рязань
Транспорт и дороги

Минтранс объяснил, почему закрыли некоторые съезды с улицы Большой в Рязани

Алексей Самохин
Изображение от awesomecontent на Freepik

Жительница Рязани пожаловалась на странице губернатора Павла Малкова в одной из соцсетей на проблему с заездом к жилым кварталам с улицы Большой. По её словам, на дороге нанесли сплошную разметку и повернуть к жилым комплексам теперь можно «только через разворот на светофоре под стрелку по улице Зеленой». Из-за этого образуется пробка. 

Вот, как ответили на жалобу представители Минтранса Рязанской области. 

«Начиная с 2024 года, данный участок дороги стал местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. В текущем году выявили еще два потенциально-опасных места. В то же время, съезды, расположенные вдоль ул. Большой и ведущие к указанным Вами жилым комплексам, не входят в состав этой дороги и являются несанкционированными, не соответствующими нормативным требованиям. Их использование создает дополнительные риски.

Наши специалисты неоднократно обращались к представителям строительных компаний с требованием оформить и согласовать устройство примыкания к автодороге по ул. Большой в соответствии с законодательством РФ. Однако до настоящего времени положительное решение вопроса отсутствует.

В целях снижения аварийности на данном участке приняли следующие меры:

-установили необходимые дорожные знаки

-нанесли дорожную разметку

— установили камеру фиксации нарушений скоростного режима».

Самые читаемые материалы

Новости России

Замеченный над Одессой необычный беспилотник — предвестник мощнейшего удара по городу

Эксперты телеграм-канала «Хроника Гераней» предполагают, что над городом летал беспилотник «Италмас», производимый компанией Zala.
Новости России

Россия нанесла ответный удар за атаку на Крым — досталось ВСУ и наёмникам 

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по нескольким целям.
Транспорт и дороги

В рязанском автобусе мать везла ребёнка стоявшего на поручне у окна 

Водитель автобуса сделал женщине замечание, но она не реагировала. 
Новости России

Пришедшего менять паспорт жителя Екатеринбурга забрали на СВО

В Екатеринбурге 45-летнего Виталия Пяньковского, который пришел менять паспорт,...
Новости России

В России ответили на «озарение» Трампа по Украине анекдотом про падающий самолет

Высказывание президента США Дональда Трампа по спецоперации напоминает анекдот...

Последние новости

Общество

На семейную ипотеку можно не успеть! 

А в ЖК «Окская стрелка» доступна семейная ипотека всего под 3,5%!
Общество

Губернатор Рязанской области рассказал о популярности колледжей

Самыми популярными направлениями среди абитуриентов стали...
Общество

Годовая инфляция в Рязанской области замедлилась до 9,5%

Эксперты рязанского отделения Банка России рассказали, с чем связано такое изменение цен.
Общество

В Рязанской области запретили публиковать данные об атаках беспилотников

Соответствующее постановление губернатора Рязанской области от 22 сентября опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Новости России

Киев напуган смертью элитных диверсантов 

Ликвидированы диверсионные подразделения Сил специальных операций ВСУ и наемники отряда «Призраки» ГУР Украины.
Общество

Мэрия Рязани не примет тропу в Лесопарке в таком виде, как сейчас

Снимки нового объекта, который делают в рамках благоустройства Лесопарка, появились в интернете и вызвали критику рязанцев.
Культура и события

Рязанский музыкальный театр получил благодарность от главы Магнитогорска

С 19 по 21 сентября 2025 года состоялись «Большие гастроли» Магнитогорского театра оперы и балета в Рязани.
Происшествия

На Южной окружной дороге в Рязани нашли труп

Региональное управление Следкома начало проверку. Сотрудники ведомства находятся на месте происшествия.