Минтранс объяснил, почему закрыли некоторые съезды с улицы Большой в Рязани

Жительница Рязани пожаловалась на странице губернатора Павла Малкова в одной из соцсетей на проблему с заездом к жилым кварталам с улицы Большой. По её словам, на дороге нанесли сплошную разметку и повернуть к жилым комплексам теперь можно «только через разворот на светофоре под стрелку по улице Зеленой». Из-за этого образуется пробка.

Вот, как ответили на жалобу представители Минтранса Рязанской области.

«Начиная с 2024 года, данный участок дороги стал местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. В текущем году выявили еще два потенциально-опасных места. В то же время, съезды, расположенные вдоль ул. Большой и ведущие к указанным Вами жилым комплексам, не входят в состав этой дороги и являются несанкционированными, не соответствующими нормативным требованиям. Их использование создает дополнительные риски.

Наши специалисты неоднократно обращались к представителям строительных компаний с требованием оформить и согласовать устройство примыкания к автодороге по ул. Большой в соответствии с законодательством РФ. Однако до настоящего времени положительное решение вопроса отсутствует.

В целях снижения аварийности на данном участке приняли следующие меры:

-установили необходимые дорожные знаки

-нанесли дорожную разметку

— установили камеру фиксации нарушений скоростного режима».