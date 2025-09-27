Минстрой выявил нарушения у двух застройщиков в Рязанской области

Минстрой Рязанской области выявил нарушения у двух застройщиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По поручению губернатора Павла Малкова, Министерство строительного комплекса Рязанской области продолжает работу по предотвращению появления новых обманутых дольщиков.

После пятилетнего перерыва Минстрой Рязанской области возобновил документарные проверки в рамках контрольно-надзорной деятельности. Об этом говорится в постановлении Правительства РФ №336 от 10 марта 2022 года.

Были проведены проверки в отношении двух застройщиков – ООО «Веллком» и ООО «СЗ «Мещера». По итогам проверок выданы предписания об устранении выявленных нарушений и возбуждены дела об административных правонарушениях.