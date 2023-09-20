Среда, 20 сентября, 2023
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Минстрой Рязанской области доложил о ходе реконструкции школы в Тюшево

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В школе реконструируют старый корпус и возводят новую пристройку.

Ход работ проконтролировал министр строительного комплекса Рязанской области Дмитрий Василевский, сообщает сайт ведомства.

В основном корпусе полностью выполнена кладка кирпича, сделаны монолитные участки и подведена канализация. Кровельные работы завершены на 80%.

В новом корпусе кладка кирпича и монолитные работы выполнены на 90%, работы по подведению электричества тоже почти завершены.

Напомним, из-за сорванных сроков сдачи Тюшевской школы с 1 сентября учеников перевели в школы Рязани.

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