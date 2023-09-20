Минстрой Рязанской области доложил о ходе реконструкции школы в Тюшево

В школе реконструируют старый корпус и возводят новую пристройку.
Ход работ проконтролировал министр строительного комплекса Рязанской области Дмитрий Василевский, сообщает сайт ведомства.
В основном корпусе полностью выполнена кладка кирпича, сделаны монолитные участки и подведена канализация. Кровельные работы завершены на 80%.
В новом корпусе кладка кирпича и монолитные работы выполнены на 90%, работы по подведению электричества тоже почти завершены.
Напомним, из-за сорванных сроков сдачи Тюшевской школы с 1 сентября учеников перевели в школы Рязани.