Минсельхоз заявил о намерении ужесточить оборот мясной продукции

Оборот мясной продукции намерены ужесточить. Минсельхоз РФ подготовил проект приказа о поправках в «Перечень продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций (…) могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы (ВСД)». «Известия» ознакомились с документом.

- Реклама -

В новой редакции проект приказа исключает мясо и пищевые субпродукты из категории низкого риска, пояснила «Известиям» директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова. Это значит, что для оформления ветеринарных документов продавцам потребуется ветеринарный врач или аттестованный специалист. Сейчас такие бумаги оформляют сотрудники предприятий.

— По сути, принятие проекта означает отказ от автоматизированной приемки мясной продукции и переход к ее ручному оформлению, — добавила она.

Кроме того, получается, что компании будут вынуждены пользоваться услугами аттестованных специалистов и оплачивать их работу.

Согласно результатам мониторинга, уполномоченные лица предприятий допускают большое количество нарушений при оформлении ВСД на мясную продукцию, объяснили в Минсельхозе необходимость изменить правила.

— Выявлены факты оформления ВСД на продукцию, содержащую возбудителей опасных болезней животных. Оборот такой мясной продукции ведет к неконтролируемой циркуляции возбудителей опасных болезней животных и, как следствие, представляет серьезную опасность для жизни и здоровья людей и животных. Плюс влечет за собой значительный экономический ущерб для государства в целом, — сообщили в министерстве.

- Реклама -

Окончательное решение о введении новых правил еще не принято, Минсельхоз ведет всесторонние консультации, подчеркнули в ведомстве. В Минпромторге сказали, что ведомство пока формирует свою позицию.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Торговый поворот: Минсельхоз намерен ужесточить оборот мясной продукции»