Минсельхоз заявил о намерении ужесточить оборот мясной продукции

Оборот мясной продукции намерены ужесточить. Минсельхоз РФ подготовил проект приказа о поправках в «Перечень продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций (…) могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы (ВСД)». «Известия» ознакомились с документом.
В новой редакции проект приказа исключает мясо и пищевые субпродукты из категории низкого риска, пояснила «Известиям» директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова. Это значит, что для оформления ветеринарных документов продавцам потребуется ветеринарный врач или аттестованный специалист. Сейчас такие бумаги оформляют сотрудники предприятий.
Кроме того, получается, что компании будут вынуждены пользоваться услугами аттестованных специалистов и оплачивать их работу.
Согласно результатам мониторинга, уполномоченные лица предприятий допускают большое количество нарушений при оформлении ВСД на мясную продукцию, объяснили в Минсельхозе необходимость изменить правила.
Окончательное решение о введении новых правил еще не принято, Минсельхоз ведет всесторонние консультации, подчеркнули в ведомстве. В Минпромторге сказали, что ведомство пока формирует свою позицию.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Торговый поворот: Минсельхоз намерен ужесточить оборот мясной продукции»