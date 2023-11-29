Минсельхоз России отметил эффективность работы рязанского Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров

Такую оценку озвучила замдиректора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ Светлана Кобылкина в своем выступлении на региональном семинаре-совещании «АгроРязань-2023» 29 ноября. Профильный форум для малых форм хозяйствования, организованный Центром компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров региональной Корпорации развития при поддержке минсельхозпрода Рязанской области, состоялся во второй раз. Его спикерами стали эксперты отраслевых некоммерческих объединений и институтов развития бизнеса регионального и федерального уровня, а слушателями – представители КФХ, ЛПХ, сельхозкооперативов, а также главы муниципалитетов, которые непосредственно взаимодействуют с фермерами «на местах».

В программу семинара вошли актуальные вопросы господдержки фермеров, бухгалтерского и юридического сопровождения их деятельности. Формат диалога и живого обсуждения, предложенный организаторами, простимулировал выявление определенных проблем и точек роста отрасли, а также выработку новых инструментов поддержки аграриев. Уровень информационной работы с фермерами в Рязанской области высоко оценили коллеги из федерального ведомства. В своем выступлении замдиректора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ Светлана Кобылкина отметила активность и эффективность работы рязанского Центра компетенций. «Результаты достойные, надо продолжать работу, повышать информированность людей, чтобы они могли узнавать о мерах поддержки и активно ими пользоваться», – отметила она.

В рамках тематических сессий участники обсудили вопросы развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, меры господдержки фермерских хозяйств, опыт создания фермерских островков как эффективного механизма реализации сельхозпродукции и иные инструменты, которые позволяют развиваться сельхозтоваропроизводителям. Одним из таких инструментов является налаживание кооперационных связей. «Сельхозкооперацию мы видим одним из эффективных вариантов развития фермерской отрасли. В одиночку маленьким хозяйствам бывает непросто работать, решать организационно-правовые вопросы, – подчеркнул руководитель Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Евгений Кошелкин. – Поэтому нужно объединяться, не бояться этого. Тем более, что наш Центр компетенций помогает все это юридически грамотно оформить, оказывает фермерам квалифицированную помощь и разностороннюю поддержку».

Информационно-консультационная работа с фермерами в регионе уже показывает достойные результаты. «Дальнейшее развитие аграрного сектора предполагает повышение предпринимательской активности малого агробизнеса, поэтому в регионе регулярно проводятся совещания в районах с фермерами, на которых представители Центра компетенций и минсельхозпрода, проводят разъяснительные беседы по актуальным мерам господдержки, – отметила замминистра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Елена Правдина. – Я могу отметить, что в нашем регионе фермеры активно пользуются этой поддержкой».

Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров «Корпорации развития Рязанской области» обеспечивает консультационную поддержку аграриев, работающих в регионе. В перечне услуг Центра вопросы регистрации, бухгалтерского и налогового учета, помощь в предоставлении мер господдержки, в частности, грантов «Агростартап» и «Семейная ферма». Специалисты помогают фермерам подготовить бизнес-планы, сформировать весь пакет документов, а также сопровождают дальнейшую реализацию проекта. Количество клиентов Центра постоянно растет. Благодаря содействию Центра в текущем году хозяйства региона получили поддержку в объеме порядка 138 млн рублей. Из них 111,5 млн направлено получателям гранта «Семейная ферма» и 26,4 млн получили победители гранта «Агростартап».