Минпросвещения заявило о росте себестоимости школьных обедов почти на 20%

Себестоимость порции в школьной столовой с 1 февраля в среднем выросла на 18%, сообщили «Известиям» в Отраслевом союзе развития социального питания по итогам тематического мониторинга. Данные подготовлены к заседанию профильного Оперативного штаба Минпросвещения.
В статистике представлены и отдельные категории, входящие в блюда и напитки школьного меню. Цена какао, например, за месяц выросла на 52%, сахара — на 49%, овощей — на 47%. Фрукты подорожали на 26%, мука — на 22%.
Наименьший рост показали кисломолочные продукты (2%), печенье и кондитерские изделия (6%), а также рыба (6%), макароны (6%) и соки (7%).
По словам Фионова, если тарифы на питание будут проиндексированы в соответствии с закупочными ценами, родителям учеников средних и старших классов придется платить за обеды и завтраки своих детей больше.
Горячее питание для младшеклассников (1-4 классы), как было, так и останется бесплатным.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Переменка цен: себестоимость школьных обедов выросла на 18%»