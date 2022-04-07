Минпросвещения заявило о росте себестоимости школьных обедов почти на 20%

Себестоимость порции в школьной столовой с 1 февраля в среднем выросла на 18%, сообщили «Известиям» в Отраслевом союзе развития социального питания по итогам тематического мониторинга. Данные подготовлены к заседанию профильного Оперативного штаба Минпросвещения.

— По СанПину у нас есть определенный список продуктов, который ребенок должен получать в рамках школьного завтрака и обеда. Исходя из изменения оптовой стоимости этих продуктов по регионам, в среднем по России, стоимость продуктов в школьной тарелке с начала года выросла на 18%, — рассказал исполнительный директор Союза Тимофей Фионов.

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В статистике представлены и отдельные категории, входящие в блюда и напитки школьного меню. Цена какао, например, за месяц выросла на 52%, сахара — на 49%, овощей — на 47%. Фрукты подорожали на 26%, мука — на 22%.

Наименьший рост показали кисломолочные продукты (2%), печенье и кондитерские изделия (6%), а также рыба (6%), макароны (6%) и соки (7%).

По словам Фионова, если тарифы на питание будут проиндексированы в соответствии с закупочными ценами, родителям учеников средних и старших классов придется платить за обеды и завтраки своих детей больше.

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Горячее питание для младшеклассников (1-4 классы), как было, так и останется бесплатным.

— Финансирование питания всех школьников младших классов поддерживается из федерального бюджета, и на эти цели в текущем году выделено 63,2 млрд. рублей. Фактическое увеличение по сравнению с 2021 годом на 2022 год составило 4,4 млрд. рублей. Необходимое финансирование заложено и на 2023 и 2024 годы. На сегодняшний день риск нехватки финансирования до окончания текущего учебного года отсутствует, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпросвещения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Переменка цен: себестоимость школьных обедов выросла на 18%»