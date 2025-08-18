Минпросвещения установило допустимую годовую учебную нагрузку на школьников

С 1 сентября в российских школах вводятся новые нормы годовой учебной нагрузки. Министерство просвещения установило допустимое количество часов для учащихся с 1 по 9 классы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ министерства.

Учебная нагрузка по классам

1 класс: от 620 до 653 часов в год.

2-4 классы: от 782 до 884 часов в год.

5 класс: от 986 до 1088 часов в год.

6 класс: от 1020 до 1122 часов в год.

7 класс: от 1088 до 1190 часов в год.

8-9 классы: от 1122 до 1224 часов в год.

Количество часов может варьироваться в зависимости от конкретного федерального образовательного плана.

Также определено количество учебных периодов: в первом полугодии их будет не более восьми недель, во втором — до десяти недель для первых классов и до одиннадцати недель для 2-9 классов.