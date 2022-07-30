Минпром поможет Рязанской области в развитии Аэрокосмической инновационной долины

Минпром РФ поможет Рязанской области в развитии Аэрокосмической инновационной долины. Речь об этом шла на совещании по инновационным научно-технологическим центрам, которое провёл глава федерального ведомства Максим Решетников.

Врио губернатора Павел Малков сообщил, что рязанская Аэрокосмическая долина — самый молодой проект ИНТЦ в России. Сейчас решаются нормативные вопросы по регистрации органов управления Долиной.

Уже известны ключевые партнёры. Среди них — «Роскосмос», «Ростех», Объединенная Авиастроительная Корпорация, «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Есть и другие компании, заинтересованные в совместной работе. Они хотят реализовывать инновационные проекты по производству сварочного оборудования, зарядок для электротранспорта, систем «умный дом» и многого другого. Всего о желании присоединиться к Долине заявили 36 компаний.

Под Аэрокосмическую долину выделили 5 участков земли и 4 здания под реконструкцию, одно из которых планируют сдать в следующем году.

Максим Решетников положительно оценил идею с использованием зданий бывшего училища связи. Он также поручил Минпрому РФ оказать содействие Рязанской области в развитии Долины, в том числе помочь региону с участием в профильных федеральных программах. Более того, с Минтрансом и Росавицией обсудят, какие виды работ могут стать для рязанской Долины приоритетными.