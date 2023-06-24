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Минприроды объяснило загрязнение воды во 2-м Борковском карьере в Рязани

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Минприроды Рязанской области прокомментировала сообщения о загрязнении воды во 2-м Борковском карьере. Фото с тиной неестественного сине-зелёного цвета были опубликованы накануне.

В ведомстве заявили: специалисты незамедлительного выехали к водоёму и отобрали пробы для исследования в лаборатории. В момент проведения отбора проб цветные пятна с поверхности воды исчезли.

Специалисты предполагают, что изменение цвета воды связано с размножением цианобактерий.

В водоёмах, где нет стока, сине-зеленый планктон начинает концентрироваться в одном месте, придавая воде соответствующий цвет. Специалисты отмечают, что цианобактерии живут всего 12 часов.

Контрольный замер качества воды в водоёме проведут в понедельник, 26 июня.

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