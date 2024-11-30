Минприроды и Главархитектура Рязанской области ответили на вопросы о застройке в пойме Оки

Экологический рязанский альянс опубликовал ответы Министерства природопользования Рязанской области и в Главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области на запрос о защитных мероприятиях при застройке территории Дядьковского сельского поселения Рязанского муниципального района за Муромским шоссе. Пост размещен в Telegram-канале ЭРА.

В Минприроды и Главархитектуры Рязанской области направили запрос о защитных мероприятиях при застройке территории Дядьковского поселения. Запрос содержал следующие вопросы: Что собираются строить в границах Дядьковского поселения, в пойме Оки? Проводились ли гидрологические исследования на возможные последствия строительства? Что будет с другими территориями в случае больших паводков? Куда вода пойдет?

Главархитектура Рязанской области ответило, что управлением утверждались изменения в границах Дядьковского поселения, жилой и многоэтажной застройки там не будет, только общественно-деловая, а также застройка для рекреации.

«Мероприятия по защите территории от затопления и подтопления, а также мероприятия по охране окружающей среды предусматриваются непосредственно в рамках разработки проектной документации, подлежащей экспертизе», – говорится в ответе регионального управления архитектуры и градостроительства.

Минприроды Рязанской области сообщило, что в 2022 году ими был согласован генеральный план Дядьковского сельского поселения. То, что эта территория находится в зоне подтопления, в генплане учтено. В зонах подтопления запрещается капитальное строительство, не обеспеченное защитными сооружениями от воды. Разрешения на строительство будут получать правообладатели земельных участков.