Минобороны: за ночь сбиты 105 украинских дронов над югом и центром России

В ночь на 25 июля системы противовоздушной обороны России перехватили 105 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, дроны были сбиты в 11 регионах:

Белгородская область — 26

Брянская область — 25

Ростовская область — 23

Азовское море — 9

Краснодарский край — 8

Ставропольский край — 5

Курская область — 3

Тамбовская область — 3

Воронежская область — 2

Орловская область — 1.

Напомним также, что угроза атаки БПЛА объявлялась в Рязанской области.