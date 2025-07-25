Минобороны: за ночь сбиты 105 украинских дронов над югом и центром России

В ночь на 25 июля системы противовоздушной обороны России перехватили 105 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, дроны были сбиты в 11 регионах:
Белгородская область — 26
Брянская область — 25
Ростовская область — 23
Азовское море — 9
Краснодарский край — 8
Ставропольский край — 5
Курская область — 3
Тамбовская область — 3
Воронежская область — 2
Орловская область — 1.
Напомним также, что угроза атаки БПЛА объявлялась в Рязанской области.