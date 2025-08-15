Минобороны сообщило подробности ударов по России в день встречи Путина и Трампа 

Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом рано утром 15 августа сообщило Министерство обороны РФ.
Согласно сводке, дроны были сбиты в девяти регионах страны и над акваторией Азовского моря:
13 — над Курской областью,
11 — над Ростовской областью,
7 — над Самарской областью,
6 — над Белгородской областью,
5 — над Орловской областью,
4 — над Брянской областью,
4 — над Воронежской областью,
1 — над Саратовской областью,
1 — над Республикой Калмыкия,
1 — над Азовским морем.
Напомним, в пятницу, 15 августа, на Аляске состоится встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Ожидается, что основной темой переговоров станет урегулирование ситуации на Украине. По информации Белого дома, встреча начнётся в 22 часа по московскому времени.