Пятница, 15 августа, 2025
15.3 C
Рязань
Новости России

Минобороны сообщило подробности ударов по России в день встречи Путина и Трампа 

Алексей Самохин

Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом рано утром 15 августа сообщило Министерство обороны РФ. 

Согласно сводке, дроны были сбиты в девяти регионах страны и над акваторией Азовского моря:

13 — над Курской областью,

11 — над Ростовской областью,

7 — над Самарской областью,

6 — над Белгородской областью,

5 — над Орловской областью,

4 — над Брянской областью,

4 — над Воронежской областью,

1 — над Саратовской областью,

1 — над Республикой Калмыкия,

1 — над Азовским морем.

Напомним, в пятницу, 15 августа, на Аляске состоится встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Ожидается, что основной темой переговоров станет урегулирование ситуации на Украине. По информации Белого дома, встреча начнётся в 22 часа по московскому времени. 

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали убийства судьи с отрезанным половым органом в Камышине

Подозреваемый в убийстве судьи Василия Ветлугина в Камышине не имеет...
Кино и ТВ

Фильмы Алексея Балабанова могут запретить в России из-за нового закона

В июле Госдума приняла законопроект, который может привести к запрету фильмов, не соответствующих «духовно-нравственным ценностям».
Общество

Как в России будет работать ограничение звонков в Telegram и WhatsApp*, рассказал эксперт

Скорее всего, речь пойдёт о вырезании голосового трафика в сетях, что является самым простым и удобным техническим решением
Интересное

Не только мед и пироги: что категорически запрещено делать на Медовый Спас 14 августа, чтобы не навлечь беду

Медовый Спас, известный также как Спас на воде, восходит к дохристианским временам, когда отмечался праздник урожая.
Новости России

Мигранты порезали заступившегося за девушку парня в Москве — МК

Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой мигранты несколько раз ударили россиянина ножом.

Последние новости

Новости России

Юрист рассказал, что ждёт организаторов Дня Нептуна с нудистами на пляже

По словам юриста, в российском законодательстве нет отдельной нормы, прямо запрещающей нахождение на пляже полностью обнажённым.
Происшествия

Пропавших рязанских пенсионеров обнаружили после недели поисков

Пожилых людей искали с 8 августа. Они пропали в посёлке Рязанские сады Старожиловского района. Нашли пенсионеров 14 августа.
Общество

Стало известно о снижении скорости мобильного интернета в Рязани

Чиновники отмечают, что голосовая сотовая связь работает как обычно. Для выхода в интернет предлагают пользоваться проводными провайдерами. 
Новости России

На Урале девушку задавила собственная машина из-за одной ошибки

В поселке Шаля в Свердловской области 30-летнюю девушку задавила...
Общество

В администрации Рязани назвали причину гибели деревьев на улице Гагарина

Рязанец написал, что на улице Гагарина, 153 засыхают клены, рядом вдоль тротуара болеют каштаны. 
Новости России

В смерти «Вице-мисс Россия» Александровой призвали не винить ее мужа

Муж модели и обладательницы титула «Вице-мисс Россия-2017» Ксении Александровой...
Новости России

«МК»: школам на Аляске выдали странное предписание перед встречей Путина и Трампа

Школам Анкориджа, где пройдет встреча президентов России и США...
Новости России

Раскрыты детали убийства судьи с отрезанным половым органом в Камышине

Подозреваемый в убийстве судьи Василия Ветлугина в Камышине не имеет...