Минобороны сообщило подробности ударов по России в день встречи Путина и Трампа 

Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом рано утром 15 августа сообщило Министерство обороны РФ.

Согласно сводке, дроны были сбиты в девяти регионах страны и над акваторией Азовского моря:

13 — над Курской областью,

11 — над Ростовской областью,

7 — над Самарской областью,

6 — над Белгородской областью,

5 — над Орловской областью,

4 — над Брянской областью,

4 — над Воронежской областью,

1 — над Саратовской областью,

1 — над Республикой Калмыкия,

1 — над Азовским морем.

Напомним, в пятницу, 15 августа, на Аляске состоится встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Ожидается, что основной темой переговоров станет урегулирование ситуации на Украине. По информации Белого дома, встреча начнётся в 22 часа по московскому времени.