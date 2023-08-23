Среда, 23 августа, 2023
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Минобороны сообщило подробности ночной атаки беспилотников на Москву

7info

Ночью 23 августа силы ПВО пресекли очередную попытку киевского режима атаковать Москву беспилотниками, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Столицу России атаковали 3 беспилотника самолётного типа. Два БПЛА уничтожены ПВО в воздухе над Можайским и Химкинским районами. Третий беспилотник подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потерявший управление аппарат врезался в строящееся здание комплекса Москва-Сити.

По данным Минобороны, пострадавших нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выбитых окнах в двух соседних пятиэтажках.

Последствия падения беспилотника публикуют СМИ.

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