Минобороны сообщило подробности ночной атаки беспилотников на Москву

Ночью 23 августа силы ПВО пресекли очередную попытку киевского режима атаковать Москву беспилотниками, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Столицу России атаковали 3 беспилотника самолётного типа. Два БПЛА уничтожены ПВО в воздухе над Можайским и Химкинским районами. Третий беспилотник подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потерявший управление аппарат врезался в строящееся здание комплекса Москва-Сити.

По данным Минобороны, пострадавших нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выбитых окнах в двух соседних пятиэтажках.

Последствия падения беспилотника публикуют СМИ.