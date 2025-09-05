Минобороны сообщило подробности атаки на Россию в ночь на 5 сентября

В течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Дроны были сбиты над территорией 12 регионов и акваториями Чёрного и Азовского морей.

В сообщении ведомства уточняется информация о сбитых над Рязанской областью беспилотниках — их было девять. Ранее губернатор Павел Малков рассказал об уничтожении 8 вражеских БПЛА.

Наибольшее число беспилотников было уничтожено над Брянской областью — 15 штук. Также активно работали системы ПВО в Ростовской области, где было перехвачено 13 дронов, и в Тульской области — 12 беспилотников.

Кроме того, успешная работа по отражению атаки была проведена в следующих регионах:

Калужская область — 11 БПЛА;

Рязанская область — 9 БПЛА;

Республика Крым — 8 БПЛА;

Воронежская область — 7 БПЛА;

Курская область — 5 БПЛА;

Орловская область — 5 БПЛА;

Липецкая область — 2 БПЛА;

Белгородская область — 2 БПЛА;

Смоленская область — 1 БПЛА.

Ещё два беспилотника были перехвачены над акваториями Чёрного и Азовского морей, по одному над каждым.