Минобороны сообщило подробности атаки на Россию в ночь на 5 сентября

Алексей Самохин

В течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Дроны были сбиты над территорией 12 регионов и акваториями Чёрного и Азовского морей. 

В сообщении ведомства уточняется информация о сбитых над Рязанской областью беспилотниках — их было девять. Ранее губернатор Павел Малков рассказал об уничтожении 8 вражеских БПЛА

Наибольшее число беспилотников было уничтожено над Брянской областью — 15 штук. Также активно работали системы ПВО в Ростовской области, где было перехвачено 13 дронов, и в Тульской области — 12 беспилотников.

Кроме того, успешная работа по отражению атаки была проведена в следующих регионах:

Калужская область — 11 БПЛА;

Рязанская область — 9 БПЛА;

Республика Крым — 8 БПЛА;

Воронежская область — 7 БПЛА;

Курская область — 5 БПЛА;

Орловская область — 5 БПЛА;

Липецкая область — 2 БПЛА;

Белгородская область — 2 БПЛА;

Смоленская область — 1 БПЛА.

Ещё два беспилотника были перехвачены над акваториями Чёрного и Азовского морей, по одному над каждым.

Последние новости

Власть и политика

Павел Малков: в Рязанской области запущена пилотная программа малых госзакупок для учебных заведений

Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках X Восточного экономического форума принял участие в сессии «Современное образование: новая инфраструктура, единый стандарт и передовые решения для оснащения».
Здоровье

Врач назвал симптомы, при которых нужно сразу обратиться к психиатру

Тревожные расстройства и депрессия — одни из самых распространённых психических заболеваний, с которыми сталкиваются люди по всему миру. По данным ВОЗ, сегодня от психоэмоциональных нарушений страдают более миллиарда человек.
Происшествия

Угроза атаки БПЛА объявлялась в Рязани сегодня ночью

По словам губернатора Павла Малкова, сегодня ночью над регионом уничтожено 8 вражеских беспилотников. Обломки упали на территории промышленного предприятия.
Происшествия

Восемь беспилотников сбиты над Рязанской областью ночью 5 сентября

Обломки упали на территорию промышленного предприятия, последствия устраняются. Предварительно, пострадавших, повреждений жилых домов и инфраструктуры нет. 
Происшествия

Причину крушения легкомоторного самолёта в Рязанской области выяснят МАК и Росавиация

Катастрофа случилась утром 4 сентября у села Зимарово Александро-Невского района. Управлявший самолётом пилот погиб.
Власть и политика

Губернатор Малков потребовал усилить контроль за безопасностью на объектах с особым режимом труда

Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сказал губернатор Павел Малков, комментируя трагедию, которая произошла в Шиловском районе.
Транспорт и дороги

В Рязани начали асфальтировать дорогу после ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте 

На втором участке работ — в районе площади Ленина — замена коммуникаций также завершена, рабочие засыпают щебнем траншею. 
Новости России

Кардиохирург Иоселиани предложил легализовать публичные дома 

Сексуальный акт — такая же базовая физиологическая потребность, как еда или сон. По его мнению, легализация борделей поможет нескольким категориям людей, которые не могут удовлетворить эту потребность.