Минобороны сообщило об уничтожении завода по производству боеприпасов под Киевом

Ночью 17 апреля российские войска уничтожили высокоточными ракетами воздушного базирования завод по производству боеприпасов у населённого пункта Бровары Киевской области. Сведения во время утреннего брифинга сообщил представитель министерства обороны РФ.

- Реклама -

Ночью армейская авиация нанесла удары по четырём местам скопления военных и техники Украины, по находящейся на марше колонне. Уничтожены более 50 украинских военных, 7 БМП и БТР, 14 бронеавтомобилей.

Силы ПВО сбили ночью 10 украинских беспилотных летательных аппаратов.