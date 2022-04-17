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Воскресенье, 17 апреля, 2022

Минобороны сообщило об уничтожении завода по производству боеприпасов под Киевом

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Минобороны сообщило об уничтожении завода по производству боеприпасов под Киевом

7info

Ночью 17 апреля российские войска уничтожили высокоточными ракетами воздушного базирования завод по производству боеприпасов у населённого пункта Бровары Киевской области. Сведения во время утреннего брифинга сообщил представитель министерства обороны РФ.

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Ночью армейская авиация нанесла удары по четырём местам скопления военных и техники Украины, по находящейся на марше колонне. Уничтожены более 50 украинских военных, 7 БМП и БТР, 14 бронеавтомобилей.

Силы ПВО сбили ночью 10 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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