Минобороны РФ: в ночь на 17 июля перехвачены 122 украинских беспилотника

В течение ночи с 23:30 16 июля до 07:00 17 июля дежурные средства ПВО ВС РФ перехватили и уничтожили 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.
Распределение по регионам:
Брянская область — 43 БПЛА
Курская область — 38 БПЛА
Орловская область — 10 БПЛА
Смоленская область — 6 БПЛА
Воронежская область — 6 БПЛА
Белгородская область — 5 БПЛА
Московский регион — 3 БПЛА
Калужская область — 3 БПЛА
Республика Крым — 3 БПЛА
Ленинградская область — 2 БПЛА
Липецкая область — 2 БПЛА
Тульская область — 1 БПЛА.