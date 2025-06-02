Минобороны РФ сообщило, сколько беспилотников за ночь уничтожили над Рязанской областью

Минобороны РФ сообщило количество беспилотников, которое перехватили ночью 2 июня над Рязанской областью.

Согласно официальной сводке от оборонного ведомства, российская ПВО уничтожила за ночь 162 украинских дрона над российскими регионами.

Больше всего дронов перехвачено над Курской областью — 57. Над Белгородской областью сбит 31 БПЛА, над Липецкой — 27, над Воронежской — 16.

По 11 украинских дронов перехватили и уничтожили над Брянской и Рязанской. 6 беспилотников сбили над Орловской областью, два — над Крымом, один — над Тамбовской областью.

Напомним, около 23 часов 1 июня РСЧС разослала предупреждения об угрозе атаки БПЛА на Рязанскую область и Рязань. Чуть позже жители Рязани услышали череду громких ударных звуков. Это работала система ПВО.

После серии хлопков информацию об атаке БПЛА подтвердил губернатор Павел Малков. Глава региона написал на своих страницах в соцсетях:

— Продолжается атака БПЛА на Рязанскую область, работает ПВО. Из-за падения обломков повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани. Оценивается материальный ущерб. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Отбой угрозы беспилотного налёта объявили в 3 часа ночи.