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Происшествия

Минобороны РФ сообщило, сколько беспилотников за ночь уничтожили над Рязанской областью

Валерия Мединская
Происшествия

Минобороны РФ сообщило, сколько беспилотников за ночь уничтожили над Рязанской областью

Валерия Мединская

Минобороны РФ сообщило количество беспилотников, которое перехватили ночью 2 июня над Рязанской областью.

Согласно официальной сводке от оборонного ведомства, российская ПВО уничтожила за ночь 162 украинских дрона над российскими регионами.

Больше всего дронов перехвачено над Курской областью — 57. Над Белгородской областью сбит 31 БПЛА, над Липецкой — 27, над Воронежской — 16.

По 11 украинских дронов перехватили и уничтожили над Брянской и Рязанской. 6 беспилотников сбили над Орловской областью, два — над Крымом, один — над Тамбовской областью.

Напомним, около 23 часов 1 июня РСЧС разослала предупреждения об угрозе атаки БПЛА на Рязанскую область и Рязань. Чуть позже жители Рязани услышали череду громких ударных звуков. Это работала система ПВО.

После серии хлопков информацию об атаке БПЛА подтвердил губернатор Павел Малков. Глава региона написал на своих страницах в соцсетях:

— Продолжается атака БПЛА на Рязанскую область, работает ПВО. Из-за падения обломков повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани. Оценивается материальный ущерб. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Отбой угрозы беспилотного налёта объявили в 3 часа ночи.

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