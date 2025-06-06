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Новости России

Минобороны РФ сообщило о нанесении ответного удара по Украине

Алексей Самохин

Ночью в пятницу, 6 июня, по территории Украины был нанесён удар в ответ на террористические акты киевского режима. Об этом сообщает министерство обороны России.

По данным ведомства, для удара использовалось высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники. Целями атак стали конструкторские бюро, предприятия военного комплекса, цеха сборки БПЛА, центры подготовки лётчиков, склады вооружений и техники ВСУ. 

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

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