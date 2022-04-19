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Вторник, 19 апреля, 2022

Минобороны РФ: служба безопасности Украины готовит провокацию с убийством мирных жителей в Одесской области  

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Минобороны РФ: служба безопасности Украины готовит провокацию с убийством мирных жителей в Одесской области  

7info

Министерство обороны РФ утром 19 апреля заявило о подготовки провокации со стороны службы безопасности Украины. По достоверной информации, готовится убийство мирных жителей в Одесской области. После этого последуют обвинения в адрес российских войск. 

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Демонстративный расстрел людей должно провести подразделение СБУ, переодетое в форму российских солдат. Фото- видеофиксацию «бесчинствами русских» произведут украинские и западные журналисты. 

Минобороны РФ предупредило США и страны Запада, что имеет все необходимые доказательства подготовки провокации. 

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