Минобороны РФ: служба безопасности Украины готовит провокацию с убийством мирных жителей в Одесской области  

Министерство обороны РФ утром 19 апреля заявило о подготовки провокации со стороны службы безопасности Украины. По достоверной информации, готовится убийство мирных жителей в Одесской области. После этого последуют обвинения в адрес российских войск.

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Демонстративный расстрел людей должно провести подразделение СБУ, переодетое в форму российских солдат. Фото- видеофиксацию «бесчинствами русских» произведут украинские и западные журналисты.

Минобороны РФ предупредило США и страны Запада, что имеет все необходимые доказательства подготовки провокации.