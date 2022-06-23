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Четверг, 23 июня, 2022

Минобороны РФ: Противник продолжает нести значительные потери.

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7info

Минобороны РФ: Противник продолжает нести значительные потери.

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России сообщило о значительных потерях у ВС Украины.

В разгромленном под населенным пунктом Мирная Долина Луганской Народной Республики 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады ВСУ, потери за два дня составили более 150 человек убитыми и около 450 раненых.

В каждой из рот данного батальона — не более 15-20 солдат. Младший командный состав бросил своих подчиненных и дезертировал из района боевых действий.

В подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клиновое Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения российскими Вооруженными Силами осталось менее 50 % личного состава. Ещё более 170 солдат и офицеров командованием эвакуированы из района боевых действий с тяжелыми ранениями.

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