Минобороны РФ ответило на обвинения Зеленского в минировании моря

Министерство обороны дало комментарий по поводу выступления президента Украины Владимира Зеленского перед депутатами норвежского Стортинга, в котором он обвинил Россию в «минировании моря» и блокировании иностранных судов в украинских портах.

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Военные отметили, что Зеленский не знает реальную обстановку за пределами Киева, о деятельности подчинённых не осведомлён.

Именно украинские ВМС с помощью остатков минно-тральных сил с 25 февраля по 4 марта выставили в акваториях Черного, Азовского морей порядка 420 якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1 (в Черном море — 370, в Азовском — 50).

Во время шторма около 10 мин унесло в неизвестном направлении из-за обрыва тросов. Теперь они свободно дрейфуют в западной части Чёрного моря.

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Одну из мин уничтожили турки, вторую румынские войска.

— Где дрейфуют сегодня оставшиеся украинские мины не может знать никто, — заявлет Минобороны РФ.

Также российские военные сообщили о насильственном задержании 68 иностранных судов в портах Черноморска, Одессу, Николаева и города Южный. Для их выхода российская сторона ежедневно открывает коридор с 8 до 19 часов. Экипажи кораблей по радио сообщили, что покидать порты им запрещают украинские власти.