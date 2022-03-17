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Четверг, 17 марта, 2022

Минобороны РФ опубликует документы о вывозе с Украины биоматериалов человека

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Минобороны РФ опубликует документы о вывозе с Украины биоматериалов человека

7info

Министерство обороны РФ обещает опубликовать новые документы о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны. Об этом было заявлено на утреннем брифинге 17 марта.

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По данным ведомства, в харьковской лаборатории США реализовывало секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей.

Напомним, что именно от летучих мышей, по информации учёных, началась пандемия коронавируса. Ранее сообщалось, что источником распространения заболевания стал китайский Ухань.

Представитель министерства обороны РФ подчеркнул, что исследования в Харькове проводились на системной основе и под непосредственным контролем специалистов из США. Работы велись не один год.

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Ещё одно направление изучения — влияние диких птиц на перенос высокопатогенного птичьего гриппа.

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