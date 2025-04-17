Минобороны РФ опубликовало видео с курсантами Рязанского училища ВДВ

Министерство обороны России опубликовало видео, в котором показало, как проходит подготовка курсантов РВВДКУ имени Маргелова. Ролик опубликован в группе министерства «ВКонтакте».

На кадрах запечатлены моменты обучения военнослужащих. Ежедневно молодые люди изучают языки, посещают тактические занятия, учатся владеть оружием и многому другому.

В ролике молодых людей призывают пополнить ряды учащихся Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.