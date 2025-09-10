Минобороны РФ: Объекты для поражения на территории Польши в ходе массированного удара не планировались

В Минобороны России заявили, что при массированном ударе по предприятиям украинского ВПК цели на территории Польши не планировались. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что максимальная дальность полёта российских беспилотников, применённых в операции, не превышает 700 километров. Таким образом, версия о пересечении ими польской границы, по словам военных, не подтверждается.

Также в Минобороны добавили, что готовы провести консультации с Министерством обороны Польши по данному вопросу.