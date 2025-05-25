Воскресенье, 25 мая, 2025
25.3 C
Рязань
Новости России

Минобороны РФ: нанесен удар по ВПК Украины, проведён крупнейший обмен пленными

Алексей Самохин

Минобороны России сообщило о массированном ночном ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В сообщении отмечается, что использовалось высокоточное оружие морского, воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники.

Целями атаки стали предприятия, производящие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, топливо для ракет, а также ударные БПЛА. Удар был нанесён и по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи. По данным ведомства, все цели были поражены.

Одновременно с этим сообщается, что силами группировки «Юг» был освобожден населённый пункт Романовка в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, Минобороны подтвердило проведение очередного обмена пленными. С украинской стороны были возвращены 303 российских военнослужащих. Взамен Россия передала 303 пленных бойцов ВСУ. Обмен прошёл в соответствии с договорённостями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле. Общая формула обмена составила 1000 на 1000 человек и была реализована с 23 по 25 мая.

Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, временно находятся на территории Беларуси. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В дальнейшем они будут направлены в профильные учреждения Минобороны РФ для прохождения лечения и реабилитации.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Военкор Коц сообщил плохую новость после обмена между Россией и Украиной

Украина отдает далеко не всех российских гражданских в рамках...
Новости России

SHOT узнал подробности стрельбы по прохожим в Россоши

До того, как открыть огонь, 38-летний Владимир Токарев  в...
Кино и ТВ

Бузова и Бородина снова вместе, но в новых ролях: что ждать от нового выпуска шоу «Сокровища императора»

Ксения Бородина и Николай Сердюков присоединятся к шоу как новые участники и ворвутся в борьбу за главные сокровища.
Новости России

Что рязанцам сажать на даче в конце мая

Конец мая — время, когда дачник уже не просто мечтает о зелёных грядках, а активно берёт в руки лопату. Почва прогрелась, ночные заморозки отступили. Пора действовать.
Кино и ТВ

Скандал в шоу «Мастер игры»: внучка первого президента Узбекистана и невеста Лепса довели актёра до срыва

Конфликты между игроками накаляются, а эмоции выходят из-под контроля.

Последние новости

Общество

Девять рязанцев вернулись домой из украинского плена

Некоторые из них находились в плену около двух лет.
Новости России

Деньги на карту — повод для проверки: с 1 июня меняются банковские операции

Вступают в силу новые правила контроля переводов: регулярные поступления на карту могут стать поводом для налоговой проверки. Подробности — в материале.
Интересное

Каким знакам зодиака не стоит носить золото и серебро, рассказала Кажетта Ахметжанова

Шаманка Кажетта Ахметджанова рассказала, какие знаки зодиака страдают от золота и серебра. Узнайте, какие украшения могут повлиять на ваше самочувствие.
Администрация

Более 1,5 тысяч детей отдохнут в оздоровительных лагерях «Сказка» и «Смена» в Солотче

На следующей неделе состоится комиссионная приемка лагерей.
Религия

Митрополит Марк возглавил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Будапешта

24 мая Церковь встречает празднование, посвященное памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. В этот же день отмечается тезоименитство Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Культура и события

День славянской письменности и культуры отметили в Рязани

День славянской письменности и культуры — особенный государственно-церковный праздник, объединяющий многие народы и страны. Это праздник духовного богатства и культурного наследия, торжественное чествование святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Новости России

12-летнего школьника ранили ножом, мальчик в реанимации

В Верхней Пышме 12-летний мальчик получил два ножевых ранения от одноклассника, полиция проводит проверку.
Новости мира

Названо условие для капитуляции Украины

Американский политик, главный редактор журнала Forbes Стив Форбс заявил, что возможный отказ Дональда Трампа участвовать в будущих переговорах между Россией и Украиной может привести к капитуляции украинской стороны.