Минобороны России сообщило о массированном ночном ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В сообщении отмечается, что использовалось высокоточное оружие морского, воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники.

Целями атаки стали предприятия, производящие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, топливо для ракет, а также ударные БПЛА. Удар был нанесён и по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи. По данным ведомства, все цели были поражены.

Одновременно с этим сообщается, что силами группировки «Юг» был освобожден населённый пункт Романовка в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, Минобороны подтвердило проведение очередного обмена пленными. С украинской стороны были возвращены 303 российских военнослужащих. Взамен Россия передала 303 пленных бойцов ВСУ. Обмен прошёл в соответствии с договорённостями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле. Общая формула обмена составила 1000 на 1000 человек и была реализована с 23 по 25 мая.

Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, временно находятся на территории Беларуси. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В дальнейшем они будут направлены в профильные учреждения Минобороны РФ для прохождения лечения и реабилитации.