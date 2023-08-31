Минобороны рассказало о работе ЗРК «Бук-М3» на Краснолиманском направлении

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» прикрывают российские позиции на Краснолиманском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Зенитчики Центрального военного округа круглосуточно несут боевое дежурство, обеспечивая надёжное прикрытие с воздуха позиций российских войск, а также важнейших административных и промышленных объектов гражданской инфраструктуры.

Расчет под командованием военнослужащего с позывным «Метеор» за время проведения специальной военной операции уничтожил более 40 воздушных и аэродинамических целей.

Наиболее значимыми из них являются ударные беспилотные летательные аппараты «Байрактар» и снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS.