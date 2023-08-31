Четверг, 31 августа, 2023
На главнуюНовости мира

Минобороны рассказало о работе ЗРК «Бук-М3» на Краснолиманском направлении

7info

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» прикрывают российские позиции на Краснолиманском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны России. 

Зенитчики Центрального военного округа круглосуточно несут боевое дежурство, обеспечивая надёжное прикрытие с воздуха позиций российских войск, а также важнейших административных и промышленных объектов гражданской инфраструктуры.

Расчет под командованием военнослужащего с позывным «Метеор» за время проведения специальной военной операции уничтожил более 40 воздушных и аэродинамических целей.

Наиболее значимыми из них являются ударные беспилотные летательные аппараты «Байрактар» и снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации