Вооруженные силы Украины планируют обстрелять Брянскую область ракетами Himars, которые Киев получил из Соединенных Штатов, пишут Брянские новости со ссылкой на слова генерал-полковника Михаила Мизинцева.

По его прогнозам, украинской сторона может нанести удар из Шостки, чтобы спровоцировать ответный огонь и обвинить Россию в уничтожении мирного населения.

Мизинцев уточнил, что такие сведения были получены благодаря радиоперехватам. Подчеркивается, что дальность стрельбы ракет Himars достигает 70 километров.

ВС РФ имеют средства для того, чтобы уничтожить такие системы.