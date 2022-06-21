Минкультуры РФ поддержит в прокате 8 национальных фильмов

Министерство культуры России обещает поддержать в прокате 8 отечественных фильмов, сообщает газета «Культура».

Художественные и документальные картины отобрали эксперты конкурса на получение госфинансирования. Среди них три фильма-дебюта и 5 документальных лент: «На выдохе», «Велга», «Страна Саша», «История Гражданской войны», «Руками», «Крым Небесный», «Переправа», «Ангелы Милы».

Практику поддержки отечественного кино в прокате Минкультуры возобновило в этом году. Ранее помощь получили 11 кинофильмов.