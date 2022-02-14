Минкультуры приостанавливает обсуждение проекта о традиционных ценностях

Минкультуры России приостанавливает общественные обсуждения проекта указа президента об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в действующей редакции. Об этом сообщает газета «Культура».

Это необходимо для выработки новых подходов к подготовке и обсуждению документа, позволяющих объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков.

Проект Основ был разработан Российским НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева во взаимодействии с экспертами. В ходе общественного обсуждения, проходившего на официальном портале правовой информации с 21 января по 4 февраля 2022 года, к тексту документа поступило 1479 отзывов.

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В целом «за» проголосовало 100 760 пользователей портала, «против» — 78 928.

Проект указа прошел обсуждения на двух площадках, в том числе в Общественной палате РФ с участием семи комиссий палаты и приглашенных экспертов, депутатов, ученых, общественных деятелей.

Документ получил поддержку большинства, были высказаны концептуальные замечания и предложения. Выступавшие выразили готовность принять участие в дальнейшей работе над документом.

Вместе с тем в обществе, в профессиональной среде, прозвучали также и критические замечания. В связи со сложившейся дискуссией вокруг документа стратегического планирования на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.