Минкультуры предлагает налоговые льготы для креативных индустрий

Минкультуры России разработало меры по привлечению в креативные сферы инвестиций и стимулированию предпринимательской активности в этом секторе. Об этом сообщает газета «Культура» со ссылкой на «Ведомости».

Работа над планом мероприятий по развитию креативных индустрий, согласно поручению правительства, должна быть закончена к 1 марта этого года. Сейчас министерство обрабатывает все поступающие предложения.

Свои предложения министру культуры Ольге Любимовой уже направил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

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Ранее стало известно, что Минкульт открыл прием заявок от кинофестивалей, претендующих на господдержку. Отечественные кинофестивали смогут претендовать на финансовую поддержку Минкультуры по итогам оценки Кинофестивальным советом при Минкульте.

Прием заявок начался 1 февраля и продлится до 10 февраля 2022 года.

Кинофестивальный совет будет рассматривать проекты до 20 февраля 2022 года.