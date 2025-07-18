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Новости России

Минкультуры не планирует вводить единый дресс-код для российских театров

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Министерство культуры РФ не планирует вводить единые требования к внешнему виду зрителей в театрах. Об этом говорится в официальном ответе ведомства, направленном в редакцию издания «Абзац» в ответ на журналистский запрос о возможном установлении общих правил театрального дресс-кода.

Вопрос о введении норм, регламентирующих внешний вид посетителей, обсуждается в публичном пространстве не впервые. В частности, в декабре 2024 года народный артист России Николай Цискаридзе высказывался за ограничение доступа на спектакли для зрителей в неподобающей одежде.

В Минкультуры пояснили, что «в настоящее время законодательством РФ не определены единые правила дресс-кода для посещения учреждений культуры». Вместе с тем министерство напомнило, что каждое учреждение вправе самостоятельно устанавливать внутренние правила посещения.

— Например, в правилах Государственного академического Большого театра предусмотрена необходимость соблюдения дресс-кода, соответствующего мероприятию. Посетители не допускаются в шортах, майках и сланцах, — пояснила врио директора департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Эдита Исаакян. Также, по её словам, вход в зрительный зал в верхней одежде, с едой, напитками, цветами или в состоянии опьянения не приветствуется.

Аналогичные требования действуют и в Малом театре. Там, как отметили в министерстве, запрещено появляться в грязной или рабочей одежде, а также приносить в зал крупногабаритные сумки и тележки.

Ранее стало известно, что миланский театр «Ла Скала» ввёл строгий дресс-код: зрителей в пляжной одежде не пускают на спектакли, а средства за билеты в таких случаях не возвращаются.

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