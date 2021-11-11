Минкульт РФ проверит архитектурное состояние Рязанского кремля

Управление министерства культуры РФ по ЦФО проведёт проверку в Рязанском кремле на предмет нарушений одержания объекта культурного наследия. Об этом пишет сообщество «Рязанский формат» ВКонтакте.
По данным СМИ, в Кремле разрушаются крыши, части стен некоторых зданий, побелка содержит следы ржавчины. Рушится чугунная ограда набережной, отдельные её фрагменты утрачены. Другим секциям грозит обрушение из-за плохого крепления.
Проверку Минкультуры России проведёт в скором времени.
Ранее говорилось, что Рязанский кремль и Лесопарк хотят соединить пешеходным променадом.