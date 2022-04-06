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Среда, 6 апреля, 2022

Минкульт РФ не ответил на запрос о сроках открытия музея в Рязани

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Минкульт РФ не ответил на запрос о сроках открытия музея в Рязани

7info
Фото: @vk.com/ryazanformat

Министерство культуры РФ не ответило на запрос о новых сроках открытия краеведческого музея в центре Рязани, куда должны переехать экспозиции Кремля. Об этом сообщает паблик Рязанского областного радио «Рязанский формат».

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Сроки открытия музейного здания на улице Соборной перенесены уже на несколько лет. Ранее сообщалось о выделении дополнительных средств, говорилось, что новый музейный комплекс запустят в 2022 году.

По данным «Рязанского формата», сейчас идут активные работы. При этом положенная ранее плитка внешней облицовки продолжает отваливаться.

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