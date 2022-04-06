Минкульт РФ не ответил на запрос о сроках открытия музея в Рязани

Министерство культуры РФ не ответило на запрос о новых сроках открытия краеведческого музея в центре Рязани, куда должны переехать экспозиции Кремля. Об этом сообщает паблик Рязанского областного радио «Рязанский формат».

- Реклама -

Сроки открытия музейного здания на улице Соборной перенесены уже на несколько лет. Ранее сообщалось о выделении дополнительных средств, говорилось, что новый музейный комплекс запустят в 2022 году.

По данным «Рязанского формата», сейчас идут активные работы. При этом положенная ранее плитка внешней облицовки продолжает отваливаться.