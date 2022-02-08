Минкульт одобрил проект комплексного развития исторического центра Касимова

Проект «Комплексное развитие исторического центра Касимова» представлен на заседании в Министерстве культуры РФ. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

В формате видеоконференцсвязи в заседании, которое провел первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, приняли участие министр культуры Рязанской области Виталий Попов, и.о. начальника инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Олег Василькин, и.о. главы администрации г. Касимов Светлана Андреева.

Касимов включен в перечень приоритетных направлений развития туризма в Рязанской области, что подтверждается региональной Стратегией социально-экономического развития до 2030 года. Кроме того, объекты города составляют основу проекта по созданию и развитию туристско-рекреационного кластера «Касимовский», главной целью которого является вовлечение в хозяйственный оборот объектов культурного наследия посредством создания туристской инфраструктуры с привлечением инвестиций.

Реклама

Среди планируемых мероприятий – работы по комплексной и частичной реставрации, приспособлению таких объектов как Дом Барковых, здание Общества взаимных кредитов, дом меценатов Шакуловых. Также предусмотрены ремонт и реставрация других объектов культурного наследия, организация подсветки зданий, ремонт инженерных коммуникаций, структурирование общественных пространств и др.

Представленный проект одобрен Межведомственной комиссией министерства культуры РФ по реализации проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений, 2-й этап».