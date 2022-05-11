Минюст опубликовал список ликвидированных рязанских НКО

Управление Минюста России по Рязанской области за 4 месяца 2022 года приняло решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ликвидации нескольких некоммерческих организаций. Сообщение опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».
|Полное наименование
|Адрес
|ОГРН
|Дата исключения из ЕГРЮЛ
|Некоммерческая благотворительная организация фонд «Социальная помощь»
|390013 Рязанская обл, г.Рязань, Первомайский проспект, д.64, 3, 23
|1036212015234
|4/12/2022
|Некоммерческое партнерство «Инновационный центр развития бизнеса «ЭКСПЕРТ»
|390035,Рязанская область ,г.Рязань, ул.Черновицкая,д.12
|1106200000059
|3/18/2022
|Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Школа – студия «айСпик»
|390000, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 66, корп. 1, лит. А помещение Н1, офис 1
|1146200000760
|4/19/2022
|Некоммерческое партнерство профессиональных бухгалтеров и аудиторов «Приоритет»
|390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 25, корп. 10
|1106200000774
|4/25/2022
|Автономная некоммерческая организация «Информационно-образовательный центр «Содружество»
|390013, г. Рязань, Первомайский проспект, д. 61
|1026201270358
|3/18/2022
|Частное учреждение дополнительного профессионального образования Юношеская автомобильная школа «Канищево»
|390039, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 1 В, оф. 112
|1126200003005
|2/9/2022
|Автономная некоммерческая организация «Средства реабилитации»
|390023, г. Рязань, ул. Новая, д. 51в, стр. 1
|1186234009686
|3/21/2022
|Автономная некоммерческая организация «Центр социально-политических инициатив»
|390035, г. Рязань, ул. Островского, д. 21/1
|1096200001743
|4/19/2022
|Общественная организация «Федерация футзала Рязанской области»
|390000, г. Рязань, ул. Ленина, 35
|1086200000260
|1/24/2022
|Региональное отделение Политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» в Рязанской области
|391557, Рязанская область, Шацкий район, с.Казачья слобода, ул.Коршунова, д. 58
|1156234007236
|25/04/22
|Скопинское хуторское казачье общество
|391844, Рязанская область, Скопинский район, р.п. Побединка, ул. Горняцкая, д. 10
|1176234016496
|18/03/22