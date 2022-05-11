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Среда, 11 мая, 2022

Минюст опубликовал список ликвидированных рязанских НКО

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Минюст опубликовал список ликвидированных рязанских НКО

7info

Управление Минюста России по Рязанской области за 4 месяца 2022 года приняло решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ликвидации нескольких некоммерческих организаций. Сообщение опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости». 

Полное наименованиеАдресОГРНДата исключения из ЕГРЮЛ
Некоммерческая благотворительная организация фонд «Социальная помощь»390013 Рязанская обл, г.Рязань,  Первомайский  проспект, д.64, 3, 2310362120152344/12/2022
Некоммерческое партнерство «Инновационный центр развития бизнеса «ЭКСПЕРТ»390035,Рязанская область ,г.Рязань,  ул.Черновицкая,д.1211062000000593/18/2022
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Школа – студия «айСпик»390000, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 66, корп. 1, лит. А помещение Н1, офис 111462000007604/19/2022
Некоммерческое партнерство профессиональных бухгалтеров и аудиторов «Приоритет»390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 25, корп. 1011062000007744/25/2022
Автономная некоммерческая организация «Информационно-образовательный центр «Содружество»390013, г. Рязань, Первомайский проспект, д. 61  10262012703583/18/2022
Частное учреждение дополнительного профессионального образования Юношеская автомобильная школа «Канищево»390039, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 1 В, оф. 11211262000030052/9/2022
Автономная некоммерческая организация «Средства реабилитации»390023, г. Рязань, ул. Новая, д. 51в, стр. 111862340096863/21/2022
Автономная некоммерческая организация «Центр социально-политических инициатив»390035, г. Рязань, ул. Островского, д. 21/110962000017434/19/2022
Общественная организация «Федерация футзала Рязанской области»390000, г. Рязань, ул. Ленина, 3510862000002601/24/2022
Региональное отделение Политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» в Рязанской области391557, Рязанская область, Шацкий район, с.Казачья слобода, ул.Коршунова, д. 58115623400723625/04/22
Скопинское хуторское казачье общество391844, Рязанская область, Скопинский район, р.п. Побединка, ул. Горняцкая, д. 10117623401649618/03/22

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