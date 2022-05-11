Минюст опубликовал список ликвидированных рязанских НКО

Управление Минюста России по Рязанской области за 4 месяца 2022 года приняло решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ликвидации нескольких некоммерческих организаций. Сообщение опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».

Полное наименование Адрес ОГРН Дата исключения из ЕГРЮЛ Некоммерческая благотворительная организация фонд «Социальная помощь» 390013 Рязанская обл, г.Рязань, Первомайский проспект, д.64, 3, 23 1036212015234 4/12/2022 Некоммерческое партнерство «Инновационный центр развития бизнеса «ЭКСПЕРТ» 390035,Рязанская область ,г.Рязань, ул.Черновицкая,д.12 1106200000059 3/18/2022 Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Школа – студия «айСпик» 390000, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 66, корп. 1, лит. А помещение Н1, офис 1 1146200000760 4/19/2022 Некоммерческое партнерство профессиональных бухгалтеров и аудиторов «Приоритет» 390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 25, корп. 10 1106200000774 4/25/2022 Автономная некоммерческая организация «Информационно-образовательный центр «Содружество» 390013, г. Рязань, Первомайский проспект, д. 61 1026201270358 3/18/2022 Частное учреждение дополнительного профессионального образования Юношеская автомобильная школа «Канищево» 390039, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 1 В, оф. 112 1126200003005 2/9/2022 Автономная некоммерческая организация «Средства реабилитации» 390023, г. Рязань, ул. Новая, д. 51в, стр. 1 1186234009686 3/21/2022 Автономная некоммерческая организация «Центр социально-политических инициатив» 390035, г. Рязань, ул. Островского, д. 21/1 1096200001743 4/19/2022 Общественная организация «Федерация футзала Рязанской области» 390000, г. Рязань, ул. Ленина, 35 1086200000260 1/24/2022 Региональное отделение Политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» в Рязанской области 391557, Рязанская область, Шацкий район, с.Казачья слобода, ул.Коршунова, д. 58 1156234007236 25/04/22 Скопинское хуторское казачье общество 391844, Рязанская область, Скопинский район, р.п. Побединка, ул. Горняцкая, д. 10 1176234016496 18/03/22