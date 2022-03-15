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Вторник, 15 марта, 2022

Минэкономразвития прокомментировало ситуацию в магазинах Рязани

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Минэкономразвития прокомментировало ситуацию в магазинах Рязани

7info

Региональное министерство экономического развития на странице губернатора Николая Любимова прокомментировало ситуацию в магазинах Рязани.

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По словам чиновников, дефицита продовольствия, товаров первой необходимости нет. Продуктов на складах достаточно, поставки идут регулярно. В то же время из-за ажиотажного спроса на некоторые виды товаров, например, сахар, магазины просто не успевают пополнять полки.

Из-за этого ритейлеры вынуждены ограничить продажу некоторых товаров в одни руки для борьбы с перекупщиками, искусственным завышением цен.

Рязанцев просят не поддаваться панике.

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